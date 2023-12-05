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    4. Böyle kurgu ne görüldü ne de duyuldu! Daha fazla izlenme için bilinçli uçak kazası yapan YouTuber'a ceza: 6 ay hapis cezası

    Böyle kurgu ne görüldü ne de duyuldu! Daha fazla izlenme için bilinçli uçak kazası yapan YouTuber'a ceza: 6 ay hapis cezası

    05.12.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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    30 yaşındaki Trevor Daniel Jacob isimli bir YouTuber, ABD'de geçirdiği uçak kazasının görüntülerini Aralık 2021'de YouTube'daki kanalında yayınlamıştı. İzlenme ve sponsorluk amacıyla kasıtlı olarak uçak kazası yaptığını itiraf eden Jacob, delilleri yok etmeye teşebbüsten altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Amerikalı YouTuber Trevor Jacob, 2021 yılında sosyal medya kanalında yaşadığı bir uçak kazasını paylaşmıştı. YouTube'da yayınlayan ve kazayı daha fazla "izlenme sayısı" için kasıtlı yaptığını itiraf eden Trevor Jacob, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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    Kaliforniya eyalet savcılığı, kasıtlı yaptığı kazayı YouTube'da yayınlayan Jacob'a ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "daha fazla izlenme sayısı için" kasıtlı kaza yapan Jacob'ın "federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etmek ve gizlemekle" suçlandığı belirtildi. Jacob'ın, bölge yargıcı tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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    Jacob, Kasım 2021'de üzerine kamera yerleştirilmiş bir uçakla yanına paraşüt ve özçekim çubuğu alarak Santa Barbara bölgesindeki Lompoc City Havaalanı'ndan tek başına kalkış gerçekleştirmişti.Kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı üzerinde paraşütüyle uçaktan atlayan Jacob, özçekim çubuğuyla iniş anını, uçağa yerleştirdiği kameralarla da uçağın düşüş anını kayıt altına almıştı.

    Jacob, olayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluna bildirmiş, kurul kendisine enkazı kaldırması gerektiğini belirtmişti. Daha sonra helikopterle olay yerine dönen Jacob, enkazı kaldırmış ve delilleri yok etmişti. Youtube'da Aralık 2021'de görüntüleri yayınlayan Jacob'ın pilotluk lisansı geçen yıl iptal edilmişti.

    Trevor Jacob, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini ve fazla görüntülenme almak için kazayı kasıtlı gerçekleştirdiğini söylemiş, "federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etme ve gizleme" suçunu kabul etmişti.

    Bölge Savcılığı, Jacob'un "varış noktasına ulaşma niyetinde olmadığını, uçuş sırasında uçaktan paraşütle atlamayı ve uçağı düşerken kayda almayı planladığını" ifade etmişti. (AA)

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    uçak kazası YouTuber fenomen
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