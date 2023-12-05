Böyle kurgu ne görüldü ne de duyuldu! Daha fazla izlenme için bilinçli uçak kazası yapan YouTuber'a ceza: 6 ay hapis cezası

Amerikalı YouTuber Trevor Jacob, 2021 yılında sosyal medya kanalında yaşadığı bir uçak kazasını paylaşmıştı. YouTube'da yayınlayan ve kazayı daha fazla "izlenme sayısı" için kasıtlı yaptığını itiraf eden Trevor Jacob, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaliforniya eyalet savcılığı, kasıtlı yaptığı kazayı YouTube'da yayınlayan Jacob'a ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "daha fazla izlenme sayısı için" kasıtlı kaza yapan Jacob'ın "federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etmek ve gizlemekle" suçlandığı belirtildi. Jacob'ın, bölge yargıcı tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.



