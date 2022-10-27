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  4. Bu anketin sonuçları ses getirecek! Bu kez bakanlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Bu anketin sonuçları ses getirecek! Bu kez bakanlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

27.10.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin seçim iklimi yoğunlaştıkça seçim anketleri dikkatle takip edilirken bu kez farklı bir anketle kamuoyunun nabzı yoklandı. ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde en çok beğendikleri bakan soruldu. Anket sonucuna göre ilk sıradaki bakan yüzde 13,8 oy alırken en az beğenilen bakan yüzde 2,8 oy aldı. 7 bakan ilk 10'da yer almadı.

Seçim anketlerinden farklı olarak gerçekleştirilen araştırmada halk en beğendiği bakanı oyladı. ASAL Araştırma'nın yürüttüğü anket çalışmasının sonuçlarında Kabinede yer alan 17 bakandan ilk 10'unun oy oranları paylaşıldı. 7 bakan ise ilk 10'da yer almadı.

İŞTE EN BEĞENİLEN BAKANLAR

Anket, 26 ilde 5-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?" sorusu yöneltildi. Buna göre bakanların aldıkları oy oranları şu şekilde oldu:
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yüzde 13,8
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yüzde 10,9
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yüzde 10,7
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yüzde 9,4
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi anket bakanlar

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