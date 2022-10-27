Bu anketin sonuçları ses getirecek! Bu kez bakanlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Seçim anketlerinden farklı olarak gerçekleştirilen araştırmada halk en beğendiği bakanı oyladı. ASAL Araştırma'nın yürüttüğü anket çalışmasının sonuçlarında Kabinede yer alan 17 bakandan ilk 10'unun oy oranları paylaşıldı. 7 bakan ise ilk 10'da yer almadı.

Anket, 26 ilde 5-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?" sorusu yöneltildi. Buna göre bakanların aldıkları oy oranları şu şekilde oldu: