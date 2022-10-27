Bu anketin sonuçları ses getirecek! Bu kez bakanlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Seçim anketlerinden farklı olarak gerçekleştirilen araştırmada halk en beğendiği bakanı oyladı. ASAL Araştırma'nın yürüttüğü anket çalışmasının sonuçlarında Kabinede yer alan 17 bakandan ilk 10'unun oy oranları paylaşıldı. 7 bakan ise ilk 10'da yer almadı.
İŞTE EN BEĞENİLEN BAKANLAR
Anket, 26 ilde 5-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?" sorusu yöneltildi. Buna göre bakanların aldıkları oy oranları şu şekilde oldu:
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yüzde 13,8
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yüzde 10,9
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yüzde 10,7
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yüzde 9,4