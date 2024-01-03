Bu mesajdaki linke tıklayan yandı! 'Türkiye'ye çok büyük siber saldırı' iddiası gündem oldu: "Bu olay basit bir hadise değil"

Yüz binlerce kişiye SMS gitti, binlerce kişi bilgilerini dolandırıcılara kaptırdı! Dün akşam hem İBB hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da uyarı yapılan SMS sonrası çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Türkiye'ye "son zamanların en büyük siber saldırılarından birinin" yapıldığını söyleyen teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan bilinçsiz olan binlerce kişinin bilgilerinin çalındığını dile getirdi.
Alkan, dün akşamki olayın "basit bir hadise" olmadığını savunurken "Yüz binlerce kişiye böyle kolay SMS gönderilememeli. Haberleşme sistemlerimizin yerlilik ortanı artırılmalı" mesajını verdi.
Dün akşam birçok kişinin telefonuna İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı gibi görünen bir numaradan SMS gönderilmişti. SMS'te yer alan link ve panik yaratan uyarı ise dolandırıcıların tuzağından ibaretti.
Söz konusu SMS'te "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." ifadesi yer alıyordu. Numarayı ve uyarıyı gerçek sanıp linke tıklayanların bilgilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği belirtiliyor.
İBB'den gelen açıklamada "Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" denirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de "Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır" bilgisini verip yalnızca resmi kurumların bildirimlerine itibar edilmesi gerektiği yönünde uyarmıştı.