Bu yöntem ilk kez kullanıldı... Yüzü tarandı, ABD'ye gönderildi! İsmail Hacıoğlu Cem Karaca'ya bakın nasıl benzetildi

İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde canlandırdığı Cem Karaca'ya Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle şaşırtıcı bir şekilde benzetildi. Hacıoğlu'nun yüzü tarandı ve ABD'ye gönderildi...
Büyük bir heyecanla beklenen Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde efsane sanatçıyı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Fragmanıyla büyük ses getiren filmde İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya olan benzerliği herkesi şaşırttı.
BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI
İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya benzemesi için türk sinemasında ilk kez uygulanan yöntemle üç boyutlu tarandı ve sıfır hata payıyla modellemesi yapıldı.
Cem Karaca'nın hayatının anlatıldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için artık geri sayım başladı. Hacıoğlu'nun hem sesi hem de görüntüsü benzetildi.
Günde üç saat süren makyaj ile Cem Karaca'ya benzetilen Hacıoğlu nereydese Cem Karaca'nın kopyası oldu.
Silikonla kalıp alma işlemi yerine yakışıklı oyuncunun üç boyutlu yüz taraması yapıldı.
Amerika'ya gönderildi ve oyuncunun Cem Karaca modellemesi yapıldı. Uygulanacak proteze karar verildi.
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