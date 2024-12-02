Bursa'da inanılmaz olay! 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şaşkına çevirdi: Tam 38 adet!

"HEMEN MÜDAHALE EDİLMELİ"

Birden fazla mıknatıs yutulması durumunda mide ya da bağırsaklarda araya doku alıp bir süre sonra o bölgeyi delmeye başladığını belirten Demirören, "Genelde ilk 24 saat içerisinde mide ya da bağırsakları delmiş bir şekilde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Hastamızın şansı bağırsaklarda yakalamamıza rağmen bu mıknatısları endoskopi ile çıkarabilmemiz oldu. 38 adet boncuk şeklinde bir mıknatıs olduğunu gördük.