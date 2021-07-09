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  4. Bursa'daki bu köyde sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Bursa'daki bu köyde sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

09.07.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bulunan bir köyde çayın yaydığı kötü kokular sebebiyle kimse misafir olarak kalmıyor.

Bursa'daki Nilüfer Çayı, Uludağ'dan tertemiz şekilde doğmasına rağmen İnkaya köyüne gelene kadar atıklar nedeniyle siyah bir hal alıyor. Kötü kokular yayan çay nedeniyle köye gelen misafirler ise kalmak istemiyor.

BU KÖYE GELEN MİSAFİR KAÇIYOR

Uludağ'dan içilebilir şekilde doğan Nilüfer çayı, şehir merkezine girdiğinde, salınan sanayi atıkları sebebiyle simsiyah bir görünüme kavuşuyor. Uludağ'dan tertemiz doğan çay 200 kilometre yol kat edip 55 köyden geçerek Marmara Denizi'ne simsiyah dökülüyor.
Nilüfer Çayı'nın kirlenip geçtiği köylerden biri de Karacabey ilçesine bağlı İnkaya köyü. Köyün tam yanından geçen çay, yaydığı pis kokuyla köydeki vatandaşları ve köye misafir olarak gelenleri rahatsız ediyor. Köyde şu anda sadece yaşlılar yaşarken, köyün büyük çoğunluğu göç etmiş durumda.
Nilüfer Çayı'nın yaydığı pis koku sebebiyle köye gelen misafirler yatılı olarak köyde kalmak istemeyip hemen köyü terk ediyor. Köyde yaşayan dede ve ninelerini bayramda ziyaret eden torunlar da kokudan dolayı köyde kalmak istemeyip köyden hemen ayrılıyor. Bu köye ilk defa gelenler de Nilüfer çayının yaydığı pis kokusu sebebiyle zor anlar yaşıyor.
Köylerinden geçen Nilüfer çayında daha önceleri balık tuttuklarını ifade eden köylüler şöyle konuştu: Bu çay daha önceden temiz akıyordu. 1970 yılından sonra salınan kimyasal atıklar sebebiyle simsiyah akmaya başladı. Son 10 yıldır ise çok pis bir koku yaymaya başladı. Pis kokudan dolayı köyde kimse kalmıyor.
O kadar pis koku var ki, köye bayramlarda gelen torunlarımız bile bizde misafir olarak kalmayarak hemen köyden ayrılıyor. Bizim burnumuz bu kokuya alıştı ama sabahları kokunun dozu daha da artıyor. Biz de alışık olmamıza rağmen hissediyoruz. Köyde sadece yaşlılar kaldı. Gelen misafirler de pis kokudan dolayı hemen köyden gidiyor. Biz bu çayın daha önce olduğu gibi temiz akmasını istiyoruz (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bu sadece bir örnek bunun gibi marmaraya su taşıyan dereler marmarayi öldürüyor peki yetkililer nerede Çevre Il Müdürlükleri neden gerekeni yapmıyorlar sahi
Akpnin kanal projesi olursa bu çay o kanala da akacak İstanbul da aynı kokuyu alacak balıkesiride alacak
yazık şu güzelliğe

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