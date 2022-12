Büyük beden Isabel Nicholls Nall’u kimse durduramıyor! Bikinisiyle poz verdi... “Belden büyük ve yüzden sevimli”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall kış aylarına meydan okurcasına bikinili paylaşımlarıyla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Kadınların kendi vücut ölçülerinde mutlu olması gerektiğini savunan Nall, çiçeklerin önünde arkası dönük bir şekilde verdiği pozlara “Belden büyük ama yüzden sevimli” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettiren Nall, hayranlarından gelen olumsuz yorumlara aldırış etmeden Londra’da çekilen bikinili pozlarını paylaştı. Beden ölçülerinin eleştirildiği model genellikle yüzüyle ilgili yapılan olumlu eleştirilere gönderme yapan bikinili pozlarını paylaştı.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her halinle be her şekilde güzelsin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle sevimlisin” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Londra hiç bu kadar sıcak olmamıştı” ifadelerini kullandı.