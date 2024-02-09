Büyük beden sosyal medya fenomeni otellerin duşuna sığamadığını söyleyerek isyan etti! "Duşa sığamadığınızı hayal edin"

Konaklayacağı otellerde banyoların tasarımının çoğunlukla büyük beden kişilere uygun olmadığını dile getiren fenomen isim, " Duşa sığamadığımı hayal edin. Duşa sığıp sığamayacağımı görmek için araştırma yapmak şimdiye kadar yapmayı düşündüğüm bir şey değildi. Sadece büyük beden yaşam yolculuğumu paylaşıyorum. Oda değiştirmek zorunda kaldık çünkü kapıyı zar zor açabiliyordum ve lavabonun yanından tuvalete de ulaşabiliyordum. Her şey berbattı" dedi.