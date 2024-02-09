Büyük beden sosyal medya fenomeni otellerin duşuna sığamadığını söyleyerek isyan etti! "Duşa sığamadığınızı hayal edin"

Büyük beden sosyal medya fenomeni TikTok'taki 80 bini aşkın takipçisiyle sıklıkla günlük hayatındaki deneyimlerini paylaşıyor. Büyük beden yaşamının yolculuğunu paylaştığını söyleyen fenomen isim son olarak ise konakladığı bir oteldeki banyo tasarımına isyan etti. Fenomen isim banyoya sığamadığını söyledi ve bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Konaklayacağı otellerde banyoların tasarımının çoğunlukla büyük beden kişilere uygun olmadığını dile getiren fenomen isim, " Duşa sığamadığımı hayal edin. Duşa sığıp sığamayacağımı görmek için araştırma yapmak şimdiye kadar yapmayı düşündüğüm bir şey değildi. Sadece büyük beden yaşam yolculuğumu paylaşıyorum. Oda değiştirmek zorunda kaldık çünkü kapıyı zar zor açabiliyordum ve lavabonun yanından tuvalete de ulaşabiliyordum. Her şey berbattı" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Sam'in paylaşımını desteklerken diğer bir kısmı ise sağlığı için kilo vermesini tavsiye etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benzer bir deneyim yaşadım. İçeri sıkışabilirdim ve yaralanma riskini göze alamazdım" dedi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Venedik'te bir otelde kaldım. Duş kapısı 30 cm genişliğindeydi ve içeri girdiğinizde saçınızı yıkamak için kollarınızı kaldıramazdınız" yorumunu yaptı.