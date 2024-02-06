İç çamaşırı giymediği için uçaktan atılmakla tehdit edildiğini söyledi! İsyanı sosyal medyada gündem oldu

Yeni Zelandalı Lisa Archbold isimli bir yolcu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Salt Lake City'den San Francisco'ya gitmek için bir uçak bileti satın almıştı. Uçağa binmeden önce kağı görevlisiyle yaşadığı sorunu anlatan Archbold, kendisine tahsis edilen koltukta otururken, bir havayolu çalışanının uçağa bindiğini ve onu bulmaya geldiğini, bunun da onu uçuşun erteleneceği veya bagajında bir sorun olduğu konusunda endişelendirdiğini iddia etti. Ancak durum onun tahminlerinin çok ötesindeydi. Uçuş personeli onunla özel olarak konuşmak istediğini dile getirerek iç çamaşırı giymemesinin uçuş kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

"AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"

Archbold havayolu personelinin yanına gelerek, "Açık kıyafetleri olan herkesi uçaktan çıkarmak politikamızdır" dediğini ve eğer ceket giyerse uçağa devam edebileceğini söylediğini iddia etti. Bir pantolon ve bluzdan oluşan kıyafetinin uçuş kurallarına aykırı olmasına anlam veremediğini söyleyen Archbold, "Kendimi aşağılanmış hissettim. Gerçekten duruma bir anlam veremedim. Kadın yolculara ayrıca bir kural uyguladıklarını düşünüyorum" dedi.







