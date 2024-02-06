Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. İç çamaşırı giymediği için uçaktan atılmakla tehdit edildiğini söyledi! İsyanı sosyal medyada gündem oldu

    İç çamaşırı giymediği için uçaktan atılmakla tehdit edildiğini söyledi! İsyanı sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 15:44 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yeni Zelandalı Lisa Archbold, ABD'ye uçuşu sırasında yaşadığı bir olaydan söz ederek sosyal medyada gündem yarattı. İç çamaşırı giymediği için uçuştan atılmakla tehdit edildiğini iddia eden kadın personelin kendisini ceket giymeye zorladığını ifade etti.

    Yeni Zelandalı Lisa Archbold isimli bir yolcu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Salt Lake City'den San Francisco'ya gitmek için bir uçak bileti satın almıştı. Uçağa binmeden önce kağı görevlisiyle yaşadığı sorunu anlatan Archbold, kendisine tahsis edilen koltukta otururken, bir havayolu çalışanının uçağa bindiğini ve onu bulmaya geldiğini, bunun da onu uçuşun erteleneceği veya bagajında bir sorun olduğu konusunda endişelendirdiğini iddia etti. Ancak durum onun tahminlerinin çok ötesindeydi. Uçuş personeli onunla özel olarak konuşmak istediğini dile getirerek iç çamaşırı giymemesinin uçuş kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

    "AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"

    kapak1

    Archbold havayolu personelinin yanına gelerek, "Açık kıyafetleri olan herkesi uçaktan çıkarmak politikamızdır" dediğini ve eğer ceket giyerse uçağa devam edebileceğini söylediğini iddia etti. Bir pantolon ve bluzdan oluşan kıyafetinin uçuş kurallarına aykırı olmasına anlam veremediğini söyleyen Archbold, "Kendimi aşağılanmış hissettim. Gerçekten duruma bir anlam veremedim. Kadın yolculara ayrıca bir kural uyguladıklarını düşünüyorum" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

     Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

    Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

     Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz

    Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz

     Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi

    Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi

     Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti

    Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Mağazanın ortasında tuhaf hareket! Kimseye aldırmadıMağazanın ortasında tuhaf hareket! Kimseye aldırmadı
    4 yıl boyunca kocasının cesediyle aynı yatağı paylaştı4 yıl boyunca kocasının cesediyle aynı yatağı paylaştı
    Gittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattıGittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattı
    Anahtar Kelimeler:
    uçak
    En Çok Okunan Trend Haberler
    DHKP-C'li terörist için Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş

    DHKP-C'li terörist için Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş

    Erdoğan o sözlerinin ardından ilk kez konuştu! "İfademizin üzerinde tepiniyorlar"

    Erdoğan o sözlerinin ardından ilk kez konuştu! "İfademizin üzerinde tepiniyorlar"

    İç çamaşırı giymediği için uçaktan atılmakla tehdit edildi

    İç çamaşırı giymediği için uçaktan atılmakla tehdit edildi

    4 yıl boyunca kocasının cesediyle aynı yatağı paylaştı

    4 yıl boyunca kocasının cesediyle aynı yatağı paylaştı

    Gittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattı

    Gittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattı

    Mağazanın ortasında tuhaf hareket! Kimseye aldırmadı

    Mağazanın ortasında tuhaf hareket! Kimseye aldırmadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

    Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.