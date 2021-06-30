Çakallarla Dans 5 nerede çekildi? Çakallarla Dans 5 konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Murat Şeker'in yönetmenliğini üstlendiği ve 8 Kasım 2018 tarihinde vizyona giren Çakallarla Dans 5 filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. İzleyiciler Çakalları Dans 5 filmi hakkındaki detayları merak ediyor. "Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, konusu nedir?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Çakallarla Dans 5 nerede çekildi?

Başrolünde pek çok başarılı ismin yer aldığı Çakallarla Dans 5 filmi bugün ATV ekranlarında yayınlanacak.

Çekimleri hangi ilde yapıldı? Sevilen filmin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çakallarla Dans 5 filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

Çakallarla Dans 5 konusu nedir? Çakallarla Dans 5 filminde, hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma koşuluyla tahliye olurlar. Ancak bu durum ekip için maalesef kolay olmayacaktır.

Bu esnada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alacaktır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenecektir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir.