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Cameron Diaz’dan olay açıklama: Sık sık seks yaptığım için...

15.07.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Cameron Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı. 48 yaşındaki Diaz, "Sık sık seks yaptığım için genç kalıyorum" dedi.

1992 yılından bu yana; 'Maske', 'İz Peşinde', 'Ah Mary Vah Mary', 'Şrek' ve 'En İyi Arkadaşım Evleniyor' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizi ve filmde rol alan Cameron Diaz, 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

"ÇOK SEKS YAPIYORUM"

Cameron Diaz, "Bir film yaptığında, sana sahip olmaları için en uygun bahanedir. Aylarca günde 12 saat orada olursun ve başka hiçbir şey için vaktin olmaz" sözleriyle oyunculuğu bırakma nedenini açıklamıştı.
Bir süredir eşi Benji Madden ve çocuğuna vakit ayıran Cameron Diaz, çok konuşulacak seks itirafında bulundu.
48 yaşındaki Cameron Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı. Diaz, "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum, çok gülüyorum ve elbette çok seks yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"SEKS SAYESİNDE SAĞLIKLI VE GENÇ GÖRÜNÜMLÜ BİR CİLDE SAHİBİM"

"SEKS SAYESİNDE SAĞLIKLI VE GENÇ GÖRÜNÜMLÜ BİR CİLDE SAHİBİM"
Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Seks sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor. Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim.
Düzenli seks sonucunda lekeler ve sarkmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.
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maske
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