Candice Swanepoel küçük bikinisiyle plajda boy gösterdi

Victoria's Secret modeli Candice Swanepoel Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Güzel model kendi tasarladığı mayolardan birini tercih etti. Tüm gün denizde vakit geçiren Candice Swanepoel plajın da en çok dikkat çeken ismiydi.

PLAJIN GÖZDESİ OLDU

Candice Swanepoel, hafta sonu manken arkadaşı Martha Graeff ile kumsalda keyifli bir gün geçirdi. Kendi mayo markasından tercih ettiği siyah tanga bikinisiyle fiziğini sergileyen model yıllara meydan okuyor.

New York'un soğuk havasından kaçan Candice Swanepoel neredeyse yok gibi olan bikinisini sade bir kolye ve yüzükleriyle tamamladı.

"HAYATIMDA HİÇ DİYET YAPMADIM!" İki çocuk annesi model, nasıl form tuttuğunu ve yemek alışkanlığını anlatmıştı. Swanepoel, “Hayatımda hiç diyet yapmadım. Yoga, Pilates, direnç isteyen ağırlık egzersizleri, halatlı atlama yapıyorum. Taze ve sağlıklı yemekleri seviyorum. Ama ölçüyü kaçırmadan da her şeyi yiyebiliyorum" dedi.

Koronavirüs salgını başladığından beri pek ortalarda görünmeyen ünlü model, bazen spor yaparken bazen de plajda objektiflere yansıyor.