Cani Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner hakkında skandal iddia: Öleceğini bilerek, bilinçli olarak kurban gitti

Türkiye geçtiğimiz cuma son zamanların en tüyler ürpertici görüntülerinden birine tanık oldu. Semih Çelik adındaki cani, 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yaklaşık yarım saat arayla öldürdü. Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in bedenini paramparça eden eden Semih Çelik, genç kızın başını anne Uzuner'in önüne atarak vahşette sınır tanımadı.
Olaydan yaklaşık 1 yıl önce Semih Çelik'in İkbal'e gönderdiği videoda söyledikleri de kan dondurdu. Cani genç İkbal'e hitap ettiği videoda "Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum.Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını!" diyordu.
Semih Çelik'in babası, 2022'de İkbal Uzuner'in annesinin, Semih Çelik'in annesini aradığını ifade etmiş, anne Uzuner'in "Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler" dediğini aktarmıştı. Baba Çelik ifadesinde aynı gün akşam saatlerinde Semih'in kendini göğsünden bıçaklayarak intihara giriştiğini söylemişti.
Semih Çelik'in annesi ise oğlunun daha önce intihar girişiminde bulunduğuna değinirken "Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı" demişti.
Çelik ailesinden gelen bu açıklamalar üzerine bu kez canlı yayında ortaya atılan bir iddia tepki topladı. Emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba, Semih'in vahşice katlettiği İkbal'in ölüme bilinçli olarak kurban gittiğini öne sürdü.
Hakan Ural'ın Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan Kurtbaba, "Kız tamamen bilinçli olarak kurban gitti. Kendi de kurban olacağını bilerek gitti" dedi.