Cani Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner hakkında skandal iddia: Öleceğini bilerek, bilinçli olarak kurban gitti

ÖLDÜRMEYİ İLK KEZ DÜŞÜNMEMİŞTİ

Olaydan yaklaşık 1 yıl önce Semih Çelik'in İkbal'e gönderdiği videoda söyledikleri de kan dondurdu. Cani genç İkbal'e hitap ettiği videoda "Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum.Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını!" diyordu.