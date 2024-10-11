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Cani Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner hakkında skandal iddia: Öleceğini bilerek, bilinçli olarak kurban gitti

11.10.2024 12:24
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Ayşenur Halil'in de canını alan 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in daha sonra İkbal Uzuner'i surlarda vahşice katletmesiyle ilgili canlı yayında ortaya atılan bir teori tepkilerin odağında. Narin Güran cinayetindeki değerlendirmeleriyle sık sık gündem olan emekli Cinayet Büro amiri Savaş Kurtbaba, İkbal'in "bilinçli olarak" kurban olduğunu öne sürdü. Kurtbaba bu görüşünü desteklemek için İkbal'in daha önce de intihara giriştiğini anımsattı.

Türkiye geçtiğimiz cuma son zamanların en tüyler ürpertici görüntülerinden birine tanık oldu. Semih Çelik adındaki cani, 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yaklaşık yarım saat arayla öldürdü. Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in bedenini paramparça eden eden Semih Çelik, genç kızın başını anne Uzuner'in önüne atarak vahşette sınır tanımadı.

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ÖLDÜRMEYİ İLK KEZ DÜŞÜNMEMİŞTİ

ÖLDÜRMEYİ İLK KEZ DÜŞÜNMEMİŞTİ

Olaydan yaklaşık 1 yıl önce Semih Çelik'in İkbal'e gönderdiği videoda söyledikleri de kan dondurdu. Cani genç İkbal'e hitap ettiği videoda "Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum.Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını!" diyordu.

İKBAL'İN ANNESİNDEN TELEFON: OĞLUN KIZIMIN BEYNİNİ YIKAMIŞ, BERABER İNTİHAR EDECEKLER

İKBAL'İN ANNESİNDEN TELEFON: OĞLUN KIZIMIN BEYNİNİ YIKAMIŞ, BERABER İNTİHAR EDECEKLER

Semih Çelik'in babası, 2022'de İkbal Uzuner'in annesinin, Semih Çelik'in annesini aradığını ifade etmiş, anne Uzuner'in "Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler" dediğini aktarmıştı. Baba Çelik ifadesinde aynı gün akşam saatlerinde Semih'in kendini göğsünden bıçaklayarak intihara giriştiğini söylemişti.

ANNE ÇELİK: İKBAL OĞLUMU HİÇ RAHAT BIRAKMADI

ANNE ÇELİK: İKBAL OĞLUMU HİÇ RAHAT BIRAKMADI

Semih Çelik'in annesi ise oğlunun daha önce intihar girişiminde bulunduğuna değinirken "Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı" demişti.

CANLI YAYINDA SKANDAL İDDİA

CANLI YAYINDA SKANDAL İDDİA

Çelik ailesinden gelen bu açıklamalar üzerine bu kez canlı yayında ortaya atılan bir iddia tepki topladı. Emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba, Semih'in vahşice katlettiği İkbal'in ölüme bilinçli olarak kurban gittiğini öne sürdü.

Hakan Ural'ın Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan Kurtbaba, "Kız tamamen bilinçli olarak kurban gitti. Kendi de kurban olacağını bilerek gitti" dedi.

Anahtar Kelimeler:
cinayet İkbal Uzuner Semih Çelik
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