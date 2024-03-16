MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayında gelen soruya Yusuf Kavaklı çok sinirlendi! 'RTÜK amca lütfen duyma bunu! Gavur keser gibi keserim onu!' dedi... Nur Viral çok şaşırdı

Canlı yayında gelen soruya Yusuf Kavaklı çok sinirlendi! 'RTÜK amca lütfen duyma bunu! Gavur keser gibi keserim onu!' dedi... Nur Viral çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 08:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Bazı günler ünlü sunucuya emekli müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor. Canlı yayında izleyenlerden gelen soruları yanıtlayan Kavaklı bu defa gelen soruya çok sinirlendi.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Aradığı aşkı buldu 8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Aradığı aşkı buldu

Keşfet

CANLI YAYINDAKİ SORU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral gelen itiraflar ve sorular karşısında adeta şoke oluyor.

O SORUYA ÇOK SİNİRLENDİ

O SORUYA ÇOK SİNİRLENDİ
Nur Viral'e bazı günler emekli müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor. Son olarak izleyenlerden gelen soruları yanıtlayan Kavaklı bir soruya çok sinirlendi ve 'RTÜK amca duyma bunu!' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

'KARIMI ALDATTIKTAN SONRA...'

'KARIMI ALDATTIKTAN SONRA...'
Bir izleyici; 'Karımı aldattıktan sonra trafik kazası geçirdim, iflas ettim, anne ve babamı peş peşe kaybettim, kısacası yüzüm hiç gülmedi. Karımın ahı mı tuttu?' diye sordu.

'BU AHLAKSIZLIKTIR'

'BU AHLAKSIZLIKTIR'
Yusuf Kavaklı ise şöyle cevap verdi; 'Allah Kur'an'da diyor ki yeryüzünde yaptığınız fesatlıklar sizin elinizle yaptığınız işler yüzünden başınıza gelir. Dün bir film gösterdi hanım bana efendim bu ahlaksızlıktır.

'RTÜK AMCA DUYMA BUNU...'

'RTÜK AMCA DUYMA BUNU...'
Kendi gelininden çocuğu olmuş adamın. Ben onu çok aferdersin RTÜK amca lüften duyma bunu gavur keser gibi keserim onu. Evinde gelininle... Böyle bir toplumun başına her bela gelir. Böyle namussuzluk olur mu?' diyerek sert çıktı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hayatta Her Şey Var Nur Viral Yusuf Kavaklı sosyal medya turu
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Kocaeli'de iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına sözler: 'Ona tokat atın'

Kocaeli'de iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına sözler: 'Ona tokat atın'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.