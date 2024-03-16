Canlı yayında gelen soruya Yusuf Kavaklı çok sinirlendi! 'RTÜK amca lütfen duyma bunu! Gavur keser gibi keserim onu!' dedi... Nur Viral çok şaşırdı

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. 8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Aradığı aşkı buldu



CANLI YAYINDAKİ SORU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral gelen itiraflar ve sorular karşısında adeta şoke oluyor.

O SORUYA ÇOK SİNİRLENDİ Nur Viral'e bazı günler emekli müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor. Son olarak izleyenlerden gelen soruları yanıtlayan Kavaklı bir soruya çok sinirlendi ve 'RTÜK amca duyma bunu!' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

'KARIMI ALDATTIKTAN SONRA...' Bir izleyici; 'Karımı aldattıktan sonra trafik kazası geçirdim, iflas ettim, anne ve babamı peş peşe kaybettim, kısacası yüzüm hiç gülmedi. Karımın ahı mı tuttu?' diye sordu.

'BU AHLAKSIZLIKTIR' Yusuf Kavaklı ise şöyle cevap verdi; 'Allah Kur'an'da diyor ki yeryüzünde yaptığınız fesatlıklar sizin elinizle yaptığınız işler yüzünden başınıza gelir. Dün bir film gösterdi hanım bana efendim bu ahlaksızlıktır.