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  4. Casey Affleck ve Caylee Cowan öpüşmeye doymadı! Arabanın içinde ayrılamadılar

Casey Affleck ve Caylee Cowan öpüşmeye doymadı! Arabanın içinde ayrılamadılar

26.11.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Casey Affleck, sokak ortasında kendisinden 23 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu. Casey Affleck ve Caylee Cowan hem sokakta hem arabanın içinde birbirinden kopamadı.

"Manchester By The Sea" adlı filmdeki performansıyla 2017 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Casey Affleck, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Ben Affleck'in kardeşi olan Casey Affleck ile sevgilisi, uzun süre birbirlerinden kopamadı.

AŞKA GELDİLER

Affleck aracında otururken, Cowan ise camda durup, sevgilisini öpücüklere boğdu.
Ardından daha fazla dayanamayan Casey Affleck, otomobilinden inip, sevgilisine sarıldı. Taze aşıkların romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.
Bir süre duygusal anlar yaşayan Affleck ile Cowan, daha sonra muhabirlerin kendilerini görüntülendiklerini fark edince panikledi. Kendi aralarında konuşmalarının ardından gülümseyen çift, sonunda ayrıldı.
Affleck aracına doğru yürürken, Cowan da otoparktan uzaklaşarak evinin yolunu tuttu.
Casey Affleck, daha önce de Joaquin Phoenix'in kardeşi Summer ile evliydi. Çift, 2006'da evlenip, 2016 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.
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