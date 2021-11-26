Casey Affleck ve Caylee Cowan öpüşmeye doymadı! Arabanın içinde ayrılamadılar

"Manchester By The Sea" adlı filmdeki performansıyla 2017 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Casey Affleck, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Ben Affleck'in kardeşi olan Casey Affleck ile sevgilisi, uzun süre birbirlerinden kopamadı.