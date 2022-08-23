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Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor: Hele bir de yanında...

23.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası. Hem üretimde hem de tüketimde dünya lideri olduğumuz siyah çay ile ilgili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar, başta çay severler olmak üzere birçok insanı kahredecek cinste. Günü, saati fark etmeden tüketilen çayın yanlış demlendiğinde sağlığa zararları olduğu biliniyordu. Şimdi ise kaynar sıcaklıkta tüketilen çayın ölümcül tehlikesi olduğu konusunda uyarı yapıldı. Özellikle çayla birlikte alkol ve tütün de kullanılıyorsa, kanseri tetikliyor.

Ülkemizin açık ara en çok sevilen içeceği olan çayla ilgili yapılan araştırmaların sonuçları üzdü. Kanser riskini tetikleyen çay, alkol ve tütün ürünleri ile beraber tüketildiğinde adeta yavaş yavaş öldürüyor.

ÇAYIN ÖLÜMCÜL ZARARI

Çay tüketiminin zararları bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle çayla birlikte sigara ve alkol kullanımı çayın zararını ölümcül seviyelere çıkarıyor. Çayın kaynar derecede sıcak içilmesi de kanser riskini tetiklediği ortaya çıktı.
Üretiminde de tüketiminde de dünya lideri olduğumuz çay, özellikle sigara ile içenlerde ölümcül derecede tehlikeli olabiliyor.
Uzmanların yaptığı son çalışmalara göre, çay ile ilgili ciddi bir tehlike uyarısı yapıldı. Ayrıca çayın kaynar derecede içilmesinin özellikle sigara içenler kanser riskine davetiye çıkardığı da belirtildi.
Tgrt Haber’in Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinden aldığı habere göre; yayımlanan makalede, çay ile ilgili yapılan önemli araştırmaya değinildi.

SONUÇLAR ÇOK KÖTÜ

SONUÇLAR ÇOK KÖTÜ
Söz konusu bu yeni araştırmayla birlikte özellikle sigara içenleri bir kötü sonuç beklediği ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
siyah çay kanser Çay siyah çayın zararları
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