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Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı! FETÖ'cülere WhatsApp'tan mesaj gelince buldularsa takmışlar

25.10.2024 12:27
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FETÖ'nün elebaşı hain Gülen'in cenaze töreninin nerede gerçekleşeceği son saatlere dek sır gibi saklandı. Cenazeden birkaç saat önce ise FETÖ'cülerin WhatsApp grubuna bir mesaj düştü: 'Yüzünüzü gizleyin!' Cenaze törenine katılanların birçoğu tavsiyeye uymaya çalışınca ortaya FETÖ'cülerin kendilerini saklamaya çalıştığı ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sadece 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı olmakla kalmayıp her türlü hain eyleme imza atan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen pazar akşamı öldü. Gülen'in cenazesinin nereden kaldırılacağı günlerce belirsizliğini korudu. Cenaze vakti gelip çattığında bu kez FETÖ'cüler kendini gizlemek için büyük çaba harcadı. Öte yandan Gülen ölünce örgütte kavgalar başladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in cenazesi New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde kaldırıldı.

Cenazeye katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Cenazede birçok FETÖ mensubunun şapka, gözlük ve maske kullandığı görüldü.

WHATSAPP'TAN MESAJ GÖNDERİLMİŞ

WHATSAPP'TAN MESAJ GÖNDERİLMİŞ

FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutuldu.

Cenazeden saatler öncesinde ise örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.

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fetö maske cenaze abd
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