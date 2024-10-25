Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı! FETÖ'cülere WhatsApp'tan mesaj gelince buldularsa takmışlar

Sadece 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı olmakla kalmayıp her türlü hain eyleme imza atan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen pazar akşamı öldü. Gülen'in cenazesinin nereden kaldırılacağı günlerce belirsizliğini korudu. Cenaze vakti gelip çattığında bu kez FETÖ'cüler kendini gizlemek için büyük çaba harcadı. Öte yandan Gülen ölünce örgütte kavgalar başladı.
20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in cenazesi New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde kaldırıldı.
Cenazeye katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemeye çalıştı.
Cenazede birçok FETÖ mensubunun şapka, gözlük ve maske kullandığı görüldü.
FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutuldu.
Cenazeden saatler öncesinde ise örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.