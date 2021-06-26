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Ceyda-Esra Ersoy kardeşler dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık

26.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga etmiş ve sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik ağır ifadeler kullanmışlardı.

Son olarak öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, barıştıklarını duyurdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşler, geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga ile gündeme gelmişlerdi.
Ceyda Ersoy, ablası Esra'nın kendisini darp ettiğini belirterek "Bu kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖPÜŞTÜKLERİ VİDEOYU PAYLAŞTILAR: BİZ BARIŞTIK

ÖPÜŞTÜKLERİ VİDEOYU PAYLAŞTILAR: BİZ BARIŞTIK
Çok geçmeden yeniden bir araya gelen ikili, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. Araç içerisinde öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, "Biz barıştık" notunu düştü.

ESRA-CEYDA KARDEŞLER (CİCİŞLER) KİMDİR?

ESRA-CEYDA KARDEŞLER (CİCİŞLER) KİMDİR?
Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin'de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışmasına katıldı. Twitter'da ve YouTube'da paylaşımlarıyla fenomen haline geldiler.
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