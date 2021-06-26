Ceyda-Esra Ersoy kardeşler dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık

Son olarak öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, barıştıklarını duyurdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşler, geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga ile gündeme gelmişlerdi.

Ceyda Ersoy, ablası Esra'nın kendisini darp ettiğini belirterek "Bu kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖPÜŞTÜKLERİ VİDEOYU PAYLAŞTILAR: BİZ BARIŞTIK Çok geçmeden yeniden bir araya gelen ikili, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. Araç içerisinde öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, "Biz barıştık" notunu düştü.

ESRA-CEYDA KARDEŞLER (CİCİŞLER) KİMDİR? Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin'de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.