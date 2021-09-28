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  4. Cezaevinde 'siren' sesleri! Ekipler alarma geçti, gerçek bambaşka çıktı

Cezaevinde 'siren' sesleri! Ekipler alarma geçti, gerçek bambaşka çıktı

28.09.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesindeki ceza infaz kurumunda sirenlerin ardından geçilen 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu güvenlik güçleri ile itfaiyeyi alarma geçirdi. Ekipler olayın tatbikat olduğunu müdahale için geldikleri kurumda öğrendi.

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' gerçekleştirildi. Ceza infaz kurumunda senaryo gereği 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu verildi. Yine senaryo gereği kurumda 2 personelin yaralı, 2 mahkumun ise dumandan etkilendiği bilgisi geçildi.

TATBİKAT OLDUĞUNDAN HABERLERİ YOKTU

Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan birimler araçlarının sirenlerini açarak kuruma ulaştı.
Polis ve jandarma ekipleri ile sivil ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kuruma ulaşan sağlık ekipleri de diğer ekipler gibi olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi.
Tatbikat Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Cezaevi Müdürü Aziz Demirkan’ın nezaretinde gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan 'acil eylem tatbikatı' kapsamında kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin olası bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla bu tür tatbikatların yılda 2 kez gerçekleştirildiği bilgisi de aktarıldı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Mersin
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