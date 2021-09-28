Cezaevinde 'siren' sesleri! Ekipler alarma geçti, gerçek bambaşka çıktı

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' gerçekleştirildi. Ceza infaz kurumunda senaryo gereği 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu verildi. Yine senaryo gereği kurumda 2 personelin yaralı, 2 mahkumun ise dumandan etkilendiği bilgisi geçildi.

TATBİKAT OLDUĞUNDAN HABERLERİ YOKTU

Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan birimler araçlarının sirenlerini açarak kuruma ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri ile sivil ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kuruma ulaşan sağlık ekipleri de diğer ekipler gibi olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi.

Tatbikat Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Cezaevi Müdürü Aziz Demirkan’ın nezaretinde gerçekleştirildi.