Çiçeği burnunda gelin Kourtney Kardashian seksi geceliği denize atladı

Kardashian ailesinin en büyük üyesi Kourtney Kardashian, bir süredir dolu dizgin aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile İtalya'da evlendi.

YENİ GELİN SEKSİ GECELİĞİYLE DENİZE ATLADI

15 Mayıs'ta Kaliforniya'da resmi olarak evlenen çift, Portofino'da büyük bir düğün düzenledi.

43 yaşındaki reality şov yıldızı düğününde korse detaylı beyaz kısa bir gelinlik ile uzun duvak tercih etti. Kardashian'ın gelinliğinden çok duvağında yer alan dini motifler dikkat çekti.

Dövmeleriyle her daim dikkatleri üzerinde toplayan Travis Barker ise düğününde siyah bir damatlık giydi. Kardashian'ın annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kim, Khloe, Kendall ve Kylie de düğüne katılanlar arasındaydı.

Dünya magazin gündeminin manşetinde yer alan yılın çifti düğünden sonra yat keyfine çıktı.