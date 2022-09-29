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Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"

29.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir grup pamuk çiftçisi, Şanlıurfa-Harran kara yolunu kapatarak eylem yaptı. Bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda ekip gönderildi. Çukobirlik tarafından pamuk taban fiyatının 21 lira olarak açıklamasına tepki gösteren çiftçiler, "Geçen yıla göre tarım girdi fiyatları yüzde 300 arttı, elektrik fiyatlarının yüzde 140 zamlandı" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından pamuk tarlasına geçen çiftçiler, gıyabi cenaze namazı kılıp eylemlerini sonlandırdı.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasındaki Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çiftçiler, Çukobirlik tarafından pamuk taban fiyatının 21 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi. Açıklanan taban fiyatından memnun olmayan bir grup çiftçi, Şanlıurfa-Harran kara yolunu kapatıp eylem yapmak için toplandı. Bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi.

"FİYATLAR YÜZDE 300 ARTTI"

Grup adına konuşan pamuk üreticisi İbrahim Toygar, taban fiyatlarının çok düşük olarak açıklamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, "Geçen yıla göre tarım girdi fiyatlarının yüzde 300 artış göstermesi, elektrik fiyatlarının yüzde 140 zamlanmasından dolayı zor günler geçiren çiftçiler, umutlarını pamuk taban fiyatlarının yüksek olmasına bağladı.
Bu yıl Çukobirlik tarafından açıklanan taban fiyatı çiftçilerimizi zora soktu" dedi.

"İPLİK İHRACATI DURDURULSUN"

"İPLİK İHRACATI DURDURULSUN"
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise çiftçilerin haklı olduğunu belirterek, "Bu yıl girdiler yüzde 300 kat arttı. Durum böyle olunca çiftçilerimiz zor günler geçirmeye başladı.
Bir an önce Türki Cumhuriyetleri'nden gelen iplik ihracatının durdurulması lazımdır.
Buna bir kota konulması gerekiyor. Şu anda çiftçilerimiz iflas etmiş durumdadır. Pamuk çok ciddi bir üründür. Bir an önce bu taban fiyatının iyileştirilmesi gerekiyor. Böyle giderse önümüzdeki yıl kimse pamuk ekmeyecektir" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Şanlıurfa eylem
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