Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasındaki Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çiftçiler, Çukobirlik tarafından pamuk taban fiyatının 21 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi. Açıklanan taban fiyatından memnun olmayan bir grup çiftçi, Şanlıurfa-Harran kara yolunu kapatıp eylem yapmak için toplandı. Bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi.

"FİYATLAR YÜZDE 300 ARTTI"

Grup adına konuşan pamuk üreticisi İbrahim Toygar, taban fiyatlarının çok düşük olarak açıklamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, "Geçen yıla göre tarım girdi fiyatlarının yüzde 300 artış göstermesi, elektrik fiyatlarının yüzde 140 zamlanmasından dolayı zor günler geçiren çiftçiler, umutlarını pamuk taban fiyatlarının yüksek olmasına bağladı.

Bu yıl Çukobirlik tarafından açıklanan taban fiyatı çiftçilerimizi zora soktu" dedi.

"İPLİK İHRACATI DURDURULSUN" Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise çiftçilerin haklı olduğunu belirterek, "Bu yıl girdiler yüzde 300 kat arttı. Durum böyle olunca çiftçilerimiz zor günler geçirmeye başladı.

Bir an önce Türki Cumhuriyetleri'nden gelen iplik ihracatının durdurulması lazımdır.