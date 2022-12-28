Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu! 'Ortam şahane' TikTok fenomeni en sonunda zorla...

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı olay yaratacak bir video daha paylaştı. Dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla herkesin konuştuğu Çılgın Dondurmacı, bu kez de mini etekli müşterisiyle yaptığı dansı YouTube'a yükleyerek yine ortalığı kasıp kavurdu. Çılgın Dondurmacı'nın dansın sonunda yaptığı şey ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.