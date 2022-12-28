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Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu! 'Ortam şahane' TikTok fenomeni en sonunda zorla...

28.12.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, ortalığı kasıp kavuran videolarına bir yenisini daha ekledi. Kendisinden dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarla dikkatleri toplayan Çılgın Dondurmacı bu kez mini etekli müşterisiyle dans etti. Videoyu "Ortam şahane gerisi bahane" notuyla YouTube'dan paylaşan fenomenin videosuna beğeni ve yorum yağdı. Fenomenin dansın sonunda dans ettiği kadına zorla dondurma yedirmeye çalıştığı da görüldü.

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı olay yaratacak bir video daha paylaştı. Dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla herkesin konuştuğu Çılgın Dondurmacı, bu kez de mini etekli müşterisiyle yaptığı dansı YouTube'a yükleyerek yine ortalığı kasıp kavurdu. Çılgın Dondurmacı'nın dansın sonunda yaptığı şey ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

İŞTE ÇILGIN DONDURMACI'NIN OLAY OLAN YENİ DANSI

Antalya'daki dondurma dükkanında kadın müşterileriyle dans eden Çılgın Dondurmacı yine kendi şarkısı olan "Kalbimsin" ile bu defa mini etekli bir kadın müşterisiyle dans etti.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen videoya beğeninin yanı sıra yorum da yağdı.

Üstelik Çılgın Dondurmacı'ya gelen yorumlarda görüldü ki fenomen ismin takipçileri arasında Pakistan'dan Hindistan'a, Filipinler'den, Almanya'ya kadar çok sayıda sosyal medya kullanıcısı var.

Fenomen dondurmacı mini etekli kadın müşterisiyle olan dansını "Ortam şahane gerisi bahane" notuyla paylaştı.

Çılgın Dondurmacı'ya yapılan yorumlar arasında "Seni çok seviyorum" yorumu da yer aldı.

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