Çin, 'kutsal toprak' olarak kabul ediyor! Tayvan'dan savaş uçaklarıyla gözdağı

Tayvan savaş uçakları, Çin işgalini püskürtmek, kritik altyapıyı ve gece operasyonlarını korumak adına her yıl düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan'ın Pingtung kentinin Pingtung ilçesinde otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı.

SALDIRI İHTİMALİNE KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ

Bir hafta süren tatbikatta 1'er adet ABD üretimi F-16 savaş uçağı, Fransız üretimi Mirage savaş uçağı ve Tayvan üretimi Ching-kuo savaş uçağı ile 1 adet E-2 Hawkeye erken uyarı uçağı, hızlı dönüşüm için düz olacak şekilde özel olarak tasarlanmış otoyol üzerinde yerini aldı.

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin'in Tayvan'ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetlemelerde bulundu.

Tsai Ing-wen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Böyle mükemmel savaş becerileri, hassas ve hızlı hareketler, sıkı eğitimden geliyor ve bunlar hava kuvvetlerinin hava sahamızı koruma konusundaki güvenini gösteriyor" ifadelerini kullandı.