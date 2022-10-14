'Çıplaklığa bayılıyorum' demişti! Model Joy Corrigan küçük bikinisiyle dikkat çekti

Sports Illustrated ve Playboy için daha önce pozlar veren Victoria's Secret modeli Joy Corrigan Hawaii'de tatil yapıyor. İlk modellik teklifini 14 yaşındayken alan genç model, 18 yaşında ise ajansa girerek ünlenmişti.

Dünyaya seksi olduğunu göstermek istediğini her fırsatta dile getiren model yine cesurdu.