'Çıplaklığa bayılıyorum' demişti! Model Joy Corrigan küçük bikinisiyle dikkat çekti

Sports Illustrated ve Playboy için daha önce pozlar veren Victoria's Secret modeli Joy Corrigan Hawaii'de tatil yapıyor. İlk modellik teklifini 14 yaşındayken alan genç model, 18 yaşında ise ajansa girerek ünlenmişti.
Dünyaya seksi olduğunu göstermek istediğini her fırsatta dile getiren model yine cesurdu.
BİKİNİSİ KÜÇÜK GELDİ
Zamanında fotoğrafları sızdırılan güzel model "çıplaklığa bayılıyorum" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
27 yaşındaki Victoria's Secret modeli tatilinden pozları paylaştı. Pembe minik bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Corrigan göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı.
Bikini altının ipi açılan model kamera önünde ipini bağlayarak frikiksiz poz verme işini sonlandırdı.
"SEKSİ OLMAYI SEVİYORUM"
Güzel model bir konuşmasında "Seksi olmayı seviyorum ve cildimi göstermeyi seviyorum çünkü sahip olduğum vücudu elde etmek için gerçekten çok çalışıyorum. Bu konuda her zaman çok özgür ruhlu oldum" dedi.
Joy Corrigan ayrıca gençken dizlerinin üstünde etek giymesine izin verilmediğini söyledi.
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