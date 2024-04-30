İzmir'de ekipleri alarma geçiren olay! Sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu... Ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi

İzmir'de bayramın birinci günü olan 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesinde bulunan insan ait yağ ve deri parçaları şoke etmişti. 280 ve 282 Sokak'ta insana ait parçaları olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

PARÇALAR TEK TEK TOPLANDI

İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerlerine şerit çekip incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında, bulunan parçalar delil torbasına alındı.

Parçalar incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada, parçaların, merdiven altı tabir edilen bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan parçalar olduğu belirlendi.

POLİS, HER YERDE ONLARI ARIYOR

Adli tıp kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





