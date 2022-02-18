Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'dan bomba sözler! "Ailenizin travestiçisi olacağım"

Çukur'daki başarılı oyunculuğuyla tanınan ve tiyatro sahnesinde de iddialı işlere imza atan Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıklayınca çok konuşulmuştu. Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz gün SnobMagazin kameralarına konuştu. "Bu kararı 2020'nin mart ayında yani pandeminin ilk günlerinde aldım" diyen başarılı oyuncu kimseden onay beklemediğini de söyledi.

"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU BANA BABALIK YAPTI"

"Bundan sonra gönlümce yaşayacağım" diyen Yılmaz "Sektör beni çok yıprattı. Erkek halimle yediğim mobbingin haddi hesabı yok. Şimdi bu halimle kovalarlar herhalde" diyerek sitem etti.

Yaşadığı değişim sonrası dizi ve filmlerde rol almasının zor olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yoruldum, piyasayı bırakıyorum. Evime dönüyorum. Başka bir ifadeyle, doydum ve masadan kalkıyorum. Doymayanlar utansın. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yurt dışında işler kovalayacağım. İmkanım olursa Berlin'e gitme hayalim var" ifadelerini kullandı.

"KİMSEDEN ONAY İSTEMİYORUM" Ahmet Melih Yılmaz, bu süreçte kendisine en büyük desteği oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun verdiğini söyledi. Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'de çalışmalarını sürdüren Yılmaz, "Erdal Beşikçioğlu bana babalık yapıyor. Beni 20 yaşından beri tanıdığı için bu halime şaşırmadı. Piyasadan sadece oyunla görüşüyorum. Zaten kimseden onay istemiyorum. Bana köstek olmasınlar yeter" dedi.

"TRAVESTİ OLMAK KADIN OLMAKTAN DAHA ZOR" Türkiye'de trans bireylerin yaşadığı zorluklara değinen Yılmaz, "Travesti olmak kadın olmaktan daha zor. Toplumun en alt seviyesindeyiz. Malumunuz 'travesti' kelimesi ülkemizde pek hoş karşılanmıyor. Ama ben ailenizin travestiçisi olacağım" sözleriyle şaşkınlık yarattı.