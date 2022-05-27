CUMA MESAJLARI 2022! Resimli, yeni, dualı ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

Cuma mesajları 2022 ile Cumanız mübarek olsun sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı saatlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de ise 13:14'te okunacak. Biz de Resimli, yeni, dualı ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözlerine haberimizde yer verdik. İşte resimli, en yeni cuma mesajları....