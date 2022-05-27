HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA MESAJLARI 2022! Resimli, yeni, dualı ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

CUMA MESAJLARI 2022! Resimli, yeni, dualı ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

27.05.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları 2022, vatandaşlar tarafından merak konusu olurken; resimli, yeni, dualı ve anlamlı sözler WhatsApp ya da kısa mesaj yoluyla gönderilebiliyor. Cuma gününün önemini anımsatan ve yakınlarınızın, arkadaşlarınızın gününü kutlayan Resimli, yeni, dualı ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözlerini sizler için hazırladık. İşte Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri...

Cuma mesajları 2022 ile Cumanız mübarek olsun sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı saatlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de ise 13:14'te okunacak. Biz de Resimli, yeni, dualı ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözlerine haberimizde yer verdik. İşte resimli, en yeni cuma mesajları....

CUMA MESAJLARI 2022!

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Hayırlı Cumalar.
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!

Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!

İlginizi Çekebilir

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.