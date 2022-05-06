CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! En özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun, bu mübarek günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün eller semaya yükselecek ve vatandaşlar camilere akın edecek. En özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ile Cumanız mübarek olsun sözlerini sözleri sizler için hazırladık. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ile Cumanız mübarek olsun sözleri...