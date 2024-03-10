Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş! İşte hiçbir yerde olmayan o detay...

Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi. Ortaya atılan iddiaya henüz bir yalanlama gelmemesi sosyal medyada hızla yayılmasını sağladı.
Cinsel saldırı suçundan bir süredir hapiste bulunan Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi.
Ortaya atılan bu iddianın üstünden 3 saat geçmesine rağmen herhangi bir yalanlama gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.
Cinsel taciz suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves'in intihar eğiliminde olduğu gerekçesiyle, tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi önlemler alınmıştı.
Bu sebeple Dani Alves cezasının açıklanmasının ardından özel odaya alınmıştı.
39 yaşındaki Dani Alves'in gönderildiği hapishanede can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle yer değiştirmek istediği kaydedilmişti. 200 mahkumla birlikte aynı yerde kalan Dani Alves'in bu talebi onaylanmış ve yeri değiştirilmişti. Brezilyalı oyuncu 80 mahkumun bulunduğu, tek hücreli bir hapishaneye götürülmüştü.