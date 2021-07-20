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Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi? Deliler Fatih’in Fermanı oyuncuları

20.07.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deliler Fatih’in Fermanı filmi 2018 yılında vizyona girdi. Sinema severler tarafından beğenilen Deliler Fatih’in Fermanı filmi, Osmanlı dönemindeki özel kuvvetlerden olan ‘Deliler’in mücadelesini konu ediniyor. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu ve Erken Petekkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Deliler Fatih’in Fermanı filmi izleyiciler tarafından beğeni toplarken, oyuncu kadrosu ise merak ediliyor.

Deliler Fatih’in Fermanı, Osmanlı dönemindeki ‘Deliler’ isimli süvari birliğini konu ediniyor. Deliler Fatih’in Fermanı filminin yönetmenliğini Osman Kaya yaparken, filmin senaryosunu ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan yazdı. Peki Deliler Fatih’in Fermanı filminin konusu ve oyuncu kadrosu kimdir?

Deliler Fatih’in Fermanı konusu

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi, Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir.
Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve As¸gar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.

Deliler Fatih’in Fermanı oyuncuları

Deliler Fatih’in Fermanı oyuncuları
Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Ordusu'nda görevli olan Deliler'i konu edinen tarihi dönem filminin yönetmeni Osman Kaya.
Senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın üstlendiği filmin başrollerinde Cem Uçan, Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu, Yetkin Dikinciler ve Gülşah Şahin, İsmail Filiz, Berat Efe Parlar, Hakan Yufkacıgil, Rüzgar Aksoy, Demet Tuncer yer alıyor.

Deliler Fatih’in Fermanı nerede çekildi?

Deliler Fatih’in Fermanı nerede çekildi?
Deliler Fatih'in Fermanı filmi Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi. Özel ve farklı coğrafyası, doğal film platosunu andırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Nur Fettahoğlu
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