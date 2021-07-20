Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi? Deliler Fatih’in Fermanı oyuncuları

Deliler Fatih’in Fermanı, Osmanlı dönemindeki ‘Deliler’ isimli süvari birliğini konu ediniyor. Deliler Fatih’in Fermanı filminin yönetmenliğini Osman Kaya yaparken, filmin senaryosunu ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan yazdı. Peki Deliler Fatih’in Fermanı filminin konusu ve oyuncu kadrosu kimdir?

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi, Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir.

Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve As¸gar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.

Senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın üstlendiği filmin başrollerinde Cem Uçan, Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu, Yetkin Dikinciler ve Gülşah Şahin, İsmail Filiz, Berat Efe Parlar, Hakan Yufkacıgil, Rüzgar Aksoy, Demet Tuncer yer alıyor.

Deliler Fatih’in Fermanı nerede çekildi?

Deliler Fatih'in Fermanı filmi Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi. Özel ve farklı coğrafyası, doğal film platosunu andırıyor.