Demlik hiç boş kalmasın! Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Siyah çay denince ülkemizde akan sular duruyor. 1950’lili yılarda ülkemizde popüler olan siyah çay, büyük bir hızla zirveye yükseldi. Şu an dünyaca en çok çay tüketen ülke olarak zirvedeyiz. İkinci sırada ise yine çay sevgisiyle bilinen İngiltere yer alıyor.

ÇAYIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI

Çay, ülkemizde her saat severek tüketilen sıcak içeceklerin başında yer alıyor. Siyah çayın sağlık üzerine etkileri ise her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Doğru miktar tüketildiğinde siyah çayın faydası çok. Yeşil bitki halindeyken toplanan ve kurutularak tüketilen siyah çayın faydaları kişileri şaşırtmaktadır.

ÇAYIN AZ BİLİNEN ŞAŞIRTICI FAYDALARI Siyah çay yapraklarında bulunan güçlü bir antioksidan olan teaflavin, yumurtalık kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyebilir. ABD’de yapılan bir araştırmada, günde iki fincandan fazla siyah çay içen hastalarda yumurtalık kanseri riskinde % 30'luk bir düşüş gözlemlendi.

Çayla ilgili yurt dışında yapılan başka bir çalışmada ise, siyah çay tüketenlerin, tüketmeyenlere kıyasla daha düşük kan basıncı seviyelerine sahip oldukları bulundu.

Siyah çay, serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Bu serbest radikaller, DNA'yı mutasyona uğratma ve normal hücre fonksiyonunu engelleme eğilimindedir. Bu, iltihaplanmaya yol açabilir ve vücudu bir stres durumuna itebilir. Siyah çay oksijen radikallerini temizlemeye yardımcı olur. Normal hücre ve vücut fonksiyonlarını geri kazanmaya yardımcı olur ve ayrıca bağışıklığı artırır.