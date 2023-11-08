Deprem göçü arttı: İstanbul'da en çok bu ilçeler rağbet görüyor! Ankara'da ise taşınmak isteyenlerin tercihi şaşırtmadı

BAŞKENTTE DE TAŞINMA ARTTI

Ankara Taşınma Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 28.83, geçen yılın aynı döneminde de yüzde 11.71 oranında yükseldi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 126 değeriyle bu yılın üçüncü çeyreği oldu. Rapora göre Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 24.24 ile en çok taşınan, yüzde 25.25 ile en hareketli, yüzde 22.36 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. En çok taşınan ilçeler kategorisinde ilçeyi yüzde 16.08 ile Etimesgut, yüzde 14.45 Yenimahalle, yüzde 10.72 ile Mamak, yüzde 10.26 ile Keçiören izledi.