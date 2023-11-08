Deprem göçü arttı: İstanbul'da en çok bu ilçeler rağbet görüyor! Ankara'da ise taşınmak isteyenlerin tercihi şaşırtmadı

Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip iki büyükşehrinde deprem göçü günden güne artıyor. Özellikle İstanbul'u etkilemesi beklenen olası Marmara depreminin tedirginliğiyle vatandaşlar depreme dayanıklı ilçelere taşınmaya başladı. İstanbul Taşınma Endeksi son iki yılın en yüksek değerine ulaştı. Bu açıdan en büyük hareketlilik Küçükçekmece'de yaşanıyor. Başkentlilerin en çok tercih ettiği mahalle ise Etimesgut'ta.
Sözcü'de yer alan habere göre; İstanbul Taşınma Endeksi 2023 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.40, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 90.65 arttı. Endeks, üçüncü çeyrekte, 73.0 ile son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.
Endekse göre İstanbul Küçükçekmece yüzde 6.81 ile en çok taşınan, yüzde 7.27 ile en hareketli ve yüzde 6.99 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. Taşınma kategorisinde ilçeyi yüzde 6.35 ile Ümraniye, yüzde 4.50 ile Esenyurt, yüzde 4.45 ile Pendik ve yüzde 4.35 ile Maltepe izledi.
En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.
Ankara Taşınma Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 28.83, geçen yılın aynı döneminde de yüzde 11.71 oranında yükseldi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 126 değeriyle bu yılın üçüncü çeyreği oldu. Rapora göre Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 24.24 ile en çok taşınan, yüzde 25.25 ile en hareketli, yüzde 22.36 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. En çok taşınan ilçeler kategorisinde ilçeyi yüzde 16.08 ile Etimesgut, yüzde 14.45 Yenimahalle, yüzde 10.72 ile Mamak, yüzde 10.26 ile Keçiören izledi.
Küçükçekmece'deki Atakent Mahallesi, İstanbul'da en çok taşınan, en hareketli, en çok tercih edilen mahalle oldu. Ankara'da da Etimesgut'un Eryaman Mahallesi en çok taşınan mahalle ünvanını kazandı.