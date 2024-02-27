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  4. Didem Soydan yine sınır tanımadı! Posta sarınıp, uzandı... Cesur tarzına yorum yağdı

Didem Soydan yine sınır tanımadı! Posta sarınıp, uzandı... Cesur tarzına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 08:31
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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Didem Soydan iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Didem Soydan posta sarınıp uzandı. Ünlü ismin cesur paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da adından söz ettiren Didem Soydan sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.

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SON POZLARI OLAY OLDU

Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla bakana bir daha baktırdı.
Kameralar karşısında posta sarınıp uzanan Didem Soydan birbirinden iddialı pozlar verdi. Soydan'ın cesur tarzı yine sosyal medyayı salladı.
Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Bir üşüme geldi', 'Ne güzel esiyor', 'Harika görünüyorsun', 'Yine olaysın', 'Çok mu çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.
Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite yıllarında Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alması ile modellik kariyerine başladı.
İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan sosyal medya Manken
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