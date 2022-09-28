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  4. Diğer robotları kıskandırdı! Cassie, 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırdı

Diğer robotları kıskandırdı! Cassie, 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırdı

28.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robotların gelişimi korkunç bir hızda sürdürüyor. Son olarak Cassie adlı iki ayaklı bir robot 100 metrelik koşuda Guinness Dünya Rekoru kırdı. Robot kırdığı rekorla dünyanın diğer en iyi robotlarını bile kıskandırdı.

ABD'nin Oregon eyaletinde geliştirilen iki ayaklı robot Cassie, 2021'de 5 km'lik bir koşuyu 53 dakikanın biraz üzerinde tamamlayarak etkileyici bir gelişim göstermişti. Fakat bununla da sınırlı kalmadı. Robot, bu kez 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı.

100 METREYİ REKOR SÜREDE BİTİRDİ

Cassie, 100 metreyi 24.73 saniyede tamamladı. Böylece iki ayaklı bir robot için Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Bu, dünyanın en iyi koşucularının sahip olduğu 10 saniyenin altındaki sürelerden çok daha yavaş. Ancak araştırmacılar ilerlemenin süreceğine inanıyorlar.
Cassie, Oregon Eyalet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde geliştirildi ve Agility Robotics tarafından üretildi. Robotun bir deve kuşu gibi bükülen dizleri var.

"İLK AMA SON DEĞİL"

"İLK AMA SON DEĞİL"
Oregon Eyaleti robotik profesörü Jonathan Hurst, “Bu, koşmayı öğrenen ilk iki ayaklı robot olabilir, ancak son olmayacak” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Guinness Dünya Rekorları robot
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