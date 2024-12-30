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'Diyarbakır'ın kalbi'nde bulundu! Cumhuriyetin ilk yıllarına ait

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 15:30
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Diyarbakır'ın kalbi olarak adlandırılan ve kazı çalışmalarında elde edilenlerle tarihe ışık tutan Amid Höyük'te 2024 çalışmalarının sonuna gelindi. 19 işçi ve 9 teknik personelle yürütülen çalışmada 2025'teki kazılarla beraber Kral Yolu'nun tamamı ortaya çıkarılmış olacak. Öte yandan Cumhuriyetin ilk yıllarında basılmış sikke bulunmasında çalışmadaki heyecanı daha da artırdı. Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ön yüzeyinde palamut ve meşe bulunan sikkeyle ilgili bilgileri paylaştı.

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazılarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında basımı yapılan sikke bulundu. Hurri-Mitanniler, Bit-Zamani Krallığı, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Tigran Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 2018'de başlatılan kazı çalışması sürüyor.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

1800 yıllık su kanalları ve kalorifer sistemi, yaklaşık 1700 yıllık mezar odaları, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 782 el bombası, 800 yıllık mermer parçaları ve 7 bin ila 9 bin yıllık yangın tabakaları gibi kalıntıların ortaya çıkarıldığı kazılarda, bu yıl Artuklu Sarayı'nın kabul salonunun doğu eyvanında ve Saraykapı ile kral yolu arasındaki alanda çalışma yürütülüyor.

HEYECAN UYANDIRAN KEŞİFLER

HEYECAN UYANDIRAN KEŞİFLER

Bir açmada yürütülen çalışmalardaki yangın izi, seramik parçalarından ve taş malzemelerden elde edilen verilere göre, 10 bin yıl önce yerleşimin başladığı tespit edilen höyükte bu sezonda yapılan kazılarda, Neolitik ve Kalkolitik dönemler ile Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait mühürler, kemik aletler, ağırşaklar (iplik eğirmeye yarayan iği ağırlaştırmak için alt ucuna takılan, tahta, kemik ya da madenden yapılmış, ortası delik yarımküre biçimindeki ağırlık), kandiller, boncuklar, el baltaları, sikkeler, hançer kabzası ile I. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman menşeili el bombası, "Çanakkale Savaşı rozeti" ile üzerinde Amerikan ordusu arması bulunan düğme gün ışığına çıkarıldı.

KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, basın mensuplarına, 2 Ocak'ta başlatılan kazı çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında verimli bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Yıldız, proje kapsamında aktarılan ödenekle hem büyük bir alanda çalışabildiklerini hem de daha fazla teknik ekip ve işçi çalıştırabildiklerini belirtti.

"KRAL YOLUNUN TAMAMI ORTAYA ÇIKARILACAK"

"KRAL YOLUNUN TAMAMI ORTAYA ÇIKARILACAK"

Yıldız, bu sezon 19 işçi ve 9 teknik personelle çalıştıklarını kaydederek, "Yaklaşık 35 açmada çalışma yapıldı. Bu sezon ağırlıklı olarak Kral Yolu'nda çalışmalar yaptık. Bu yolun daha önce 80 metresi açığa çıkarılmıştı. Bu yılki çalışmayla da 30 metresi açığa çıkarıldı. Kalan 20 metresi de inşallah 2025 kazı sezonunda çıkarılarak, Kral Yolu'nun tamamı ortaya çıkarılmış olacak." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Cumhuriyet kazı sikke
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