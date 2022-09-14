Dj Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinde akılalmaz iddialar! Kocası ölünce saçını mora boyatmış

Manisa'da yaşayan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmuş, Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Mehmet Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede kafatası bulunması üzerine olay daha da netliğe kavuştu. Geçtiğimiz sezon açıklamaları ile herkesi şaşırtan Fatma Karadağ, kardeşini para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğü iddia etmişti. Fatma Karadağ sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü iddia ederek şüpheli olarak onu gösterirken, Fatma Karadağ Cemal Bey ile Mehmet Karahan'ın mutfakta konuştuğunu söylemişti.

''KOKMASIN DİYE SULADIN''

Fatma Karadağ, canlı yayına bağlanan Cemal Durmaz'a, "Beni odaya kilitleyip kardeşimi öldürdün. Beni dövdün. Kardeşime vurduğunda yerde yatıyordu. Ambulans çağır dedim niye çağırmadın. Çağıramam dedin. Cesedi kokmasın diye tuvalete oturttun, her gün suladın."dedi. Bu sözlerin üzerine Cemal Durmaz ise şu sözlerle karşılık vermişti: ''Ben sadece güvercin besledim. Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor. Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum". Henüz Dj Gezgin'i kimin öldürdüğü bulunamazken, Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti açığa çıkarmak için araştırmalar devam ediyor.



''CESEDİN YANINDA İLİŞKİYE GİRDİK'' Karadağ, Durmaz'a karşı ''Cesedin yerini söyle. Sen öldürdün. Kemkilerden belli olur. Cemal benden vazgeçtiği için cinayeti itiraf ettim. Cemal, kardeşimin ölüsü tuvaletteyken benimle ilişkiye girdi. Beraber olmaya zorladı. Bunları yaptırdı. Ben yine sesimi çıkaramadım. Ağzıma yastıklar dayadı. Banyoda soğuk suların altında kaldım” şeklinde konuştu.



''BÜYÜK TORBA İLAÇLA DOLAŞIYORDU'' Bununla birlikte bugün canlı yayına bağlanan Fatma Karadağ'ın halasının kızı Macide Yenice yeni iddialarla gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan Yenice, Fatma Karadağ'ın bir torba ilaçla dolaştığını, ilaçları gönderince rahatladığını söyledi. Karadağ ''Ben torbacı değilim, o ilaçları ben kullanıyorum. Bende şeker var tansiyon var'' dedi. Yenice, bunun üzerine ise ilaçları kargoyla gönderdi açıklamasında bulundu.

