Dondurucu (Freezer) filmi ne zaman çekildi? İşte Dondurucu filmi konusu ve oyuncuları

Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Dondurucu (Freezer) filminin başrollerinde Dylan McDermott, Yuliya Snigir ve Peter Facinelli bulunuyor. Amerikan korku filmi olarak 2014 yılında vizyona giren “Dondurucu” filmi, Rotten Tomatoes’da 6 eleştirmen tarafından yüzde 33’lük bir orana sahiptir. IMDb listesinde ise 10 üzerinden 5,2 puanla değerlendirilen film, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Robert sıradan bir tamircidir. Doğum günü partisi sırasında saldırıya uğrar ve kendine geldiğinde kendini bir restoran buzluğunda kilitli bulur. Neden orada bulunduğu hakkında bir fikri olmayan Robert, bir süre sonra orada yalnız olmadığını fark edecektir.