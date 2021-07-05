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  4. Dondurucu (Freezer) filmi ne zaman çekildi? İşte Dondurucu filmi konusu ve oyuncuları

Dondurucu (Freezer) filmi ne zaman çekildi? İşte Dondurucu filmi konusu ve oyuncuları

05.07.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında gösterime giren Freezer filmi, Türkçe’ye Dondurucu olarak çevrilmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Mikael Salomon otururken, filmin senaryosunu ise Tom Doganoglu ve Shane Weisfeld kaleme almıştır. Amerikan yapımı olan Dondurucu filminin başrollerinde Dylan McDermott, Yuliya Snigir ve Peter Facinelli bulunuyor. Bir adamın uyandığında kendisini bir dondurucuda bulması ile başlayan “Dondurucu” filmi 82 dakikalık bir gösterim süresine sahip.

Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Dondurucu (Freezer) filminin başrollerinde Dylan McDermott, Yuliya Snigir ve Peter Facinelli bulunuyor. Amerikan korku filmi olarak 2014 yılında vizyona giren “Dondurucu” filmi, Rotten Tomatoes’da 6 eleştirmen tarafından yüzde 33’lük bir orana sahiptir. IMDb listesinde ise 10 üzerinden 5,2 puanla değerlendirilen film, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Dondurucu (Freezer) konusu

Robert sıradan bir tamircidir. Doğum günü partisi sırasında saldırıya uğrar ve kendine geldiğinde kendini bir restoran buzluğunda kilitli bulur. Neden orada bulunduğu hakkında bir fikri olmayan Robert, bir süre sonra orada yalnız olmadığını fark edecektir.

Dondurucu (Freezer) oyuncu kadrosu

Dondurucu (Freezer) oyuncu kadrosu
Peter Facinelli, Dylan McDermott, Yuliya Snigir, David McNally ve Andrey Ivchenko yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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