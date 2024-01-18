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  4. Dua Lipa eski aşkını çabuk unuttu! Balkonda dudak dudağa yakalandı

Dua Lipa eski aşkını çabuk unuttu! Balkonda dudak dudağa yakalandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Fransız yönetmen Romain Gavras ile bir süredir birlikte olan Dua Lipa iş yoğunluğu sebebiyle ayrılık kararı almıştı. Eski aşkını unutan şarkıcı İngiliz oyuncu Callum Turner ile balkonda dudak dudağa yakalandı.

27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıda birlikte yer almıştı. Yaş farkı yüzünden sık sık gündeme gelen aşıklar ayrıldı.


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AŞKA GELDİLER

İkilinin yollarını ayırdığı bildirilirken ayrılığın sebebinin ünlü şarkıcının üçüncü albümünün yayınlanmasından önce şu anda yalnızca müziğine konsantre olmak istemesi olduğu ortaya atıldı.

Dua Lipa hızlıca yeni bir aşka yelken açtı. Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığını Hollywood'da halka açık bir sevgi gösterisi sırasında doğruladı.

Çift balkonda öpüşmeleri sırasında basına yakalandı ve bu durumdan da pek rahatsız olmadı.

Dua Lipa kısa süre önce de sevgilisinin rol aldığı Masters Of The Air'in galasında boy göstermişti. İkilinin birlikte olduğuna dair iddialar o süreçte alevlenmişti.

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