Dua Lipa eski aşkını çabuk unuttu! Balkonda dudak dudağa yakalandı

27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıda birlikte yer almıştı. Yaş farkı yüzünden sık sık gündeme gelen aşıklar ayrıldı.
İkilinin yollarını ayırdığı bildirilirken ayrılığın sebebinin ünlü şarkıcının üçüncü albümünün yayınlanmasından önce şu anda yalnızca müziğine konsantre olmak istemesi olduğu ortaya atıldı.
Dua Lipa hızlıca yeni bir aşka yelken açtı. Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığını Hollywood'da halka açık bir sevgi gösterisi sırasında doğruladı.
Çift balkonda öpüşmeleri sırasında basına yakalandı ve bu durumdan da pek rahatsız olmadı.
Dua Lipa kısa süre önce de sevgilisinin rol aldığı Masters Of The Air'in galasında boy göstermişti. İkilinin birlikte olduğuna dair iddialar o süreçte alevlenmişti.