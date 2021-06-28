Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'den müjdeli haber: İkinci kez anne oluyor!

Kendisi gibi rap müzik sanatçısı Offset ile 2017 yılında hayatını birleştiren Cardi B, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir sosyal medya detoksu yapan ünlü rapçi, İnstagram hesabından paylaştığı kare ile hamile olduğunu duyurdu. İlk çocuğu Kulture'yi geçtiğimiz yıllarda kucağına alan Kardi B, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor...
Ünlü rapçi Cardi B yeniden anne oluyor!
28 yaşındaki ünlü rapçi Cardi B, 2017 yılında meslektaşı Offset ile hayatını birleştirmişti.
29 yaşındaki Offset ile bir dönem ayrıldıkları konuşulan Kardi, önceki gün çıktığı ödül töreninde müjdeli haberi verdi.
BET Ödülleri'nde sahne alan ünlü rapçi, ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda ilk çocuğu Kulture'yi kucağına alan Kardi B, müjdeli haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşım yaparak hayranlarına verdi.
Uzun süredir sosyal medya detoksu yapan ünlü rapçi, İnstagram hesabından bu pozunu yayınlayarak fotoğrafın altına '2' notunu düştü.
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