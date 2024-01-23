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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emrata baştan aşağı tülden elbisesiyle poz verdi! Frikik vermeyi gülle engelledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 15:05 | Son Güncelleme:
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2014 ve 2015 yılları arasında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla olay oldu. Baştan aşağı tülden bir elbise giyen Emrata frikik vermeyi gülle engelledi.

Dünyanın en seksi kadınları arasında yer alan model ve oyuncu Emily Ratajkowski Instagram sayfasındaki pozları ile sık sık gündem oluyor. İddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü model yine sınırlarını zorladı.

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TÜLDEN ELBİSESİYLE OLAY POZ

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski baştan aşağı tülden elbisesiyle poz verdi. Cesur elbisesiyle adından söz ettiren Emrata frikik vermeyi gülle engelledi.
Ünlü model bu pozlarına; 'Aksesuarlar bu gezide çok ilginç hale geldi' notunu düştü. Ünlü ismin ilginç pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü modele sosyal medyada; 'Bu ne saçmalık', 'Bu pozlara ne gerek var?' gibi yorumlar yapıldı.
Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.
2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.
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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Model emily kadınları
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