Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emrata baştan aşağı tülden elbisesiyle poz verdi! Frikik vermeyi gülle engelledi

Dünyanın en seksi kadınları arasında yer alan model ve oyuncu Emily Ratajkowski Instagram sayfasındaki pozları ile sık sık gündem oluyor. İddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü model yine sınırlarını zorladı.



TÜLDEN ELBİSESİYLE OLAY POZ

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski baştan aşağı tülden elbisesiyle poz verdi. Cesur elbisesiyle adından söz ettiren Emrata frikik vermeyi gülle engelledi.

Ünlü model bu pozlarına; 'Aksesuarlar bu gezide çok ilginç hale geldi' notunu düştü. Ünlü ismin ilginç pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü modele sosyal medyada; 'Bu ne saçmalık', 'Bu pozlara ne gerek var?' gibi yorumlar yapıldı.

Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.