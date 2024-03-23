MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyanın en zengin insanı Mark Zuckerberg 300 milyon dolarlık yat aldı! Lüks yatın içinde yok yok

Dünyanın en zengin insanı Mark Zuckerberg 300 milyon dolarlık yat aldı! Lüks yatın içinde yok yok

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve bünyesinde WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformlarını barındıran Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, 40'ıncı yaşına girmesine az zaman kala kendisine 300 milyon dolarlık süper lüks bir yat hediye etti. Lüks yatın içinde yok yok...

Facebook'un kurucusu ve Meta şirketinin sahibi, ünlü girişimci Mark Zuckerberg, kendisine 40'ıncı doğum günü hediyesi olarak devasa bir yat satın aldı. 300 milyon dolarlık süper lüks yatın adı, 'Launchpad'.

Yerel Seçim 2024

LÜKS YATIYLA GÜNDEMDE

Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki yat, Florida'nın Fort Lauderdale kentinde Everglades Limanı'nda görüntülendi. Çok katlı çelik bir gövdeye sahip lüks yatın üst kısmı alüminyumla kaplanmış.
The Sun Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın 45'inci en büyük yatı olarak kayda geçen aracın iç mekanı da dış görünmüylüe uyumlu olacak şekilde estetik bir tasarıma sahip.

HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR...

HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR...
Facebook kurucusunun yatında hava yoluyla seyahate çıkmasını sağlayacak bir helikopter pisti bile var.
2022'de inşa edildiği öğrenilen yat, 24 misafiri ağırlayabilirken, 48 kişilik bir mürettebata sahip. Yatın bakım ve kullanım maliyetinin yılda 30 milyon dolar olduğu bildirildi.

TOPLAM SERVETİ...

TOPLAM SERVETİ...
Forbes'a göre Zuckerberg'in toplam serverti 177,2 milyar dolar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

İşe gitmek için uyandı, ayağa kalkamayınca grip sandı!

İşe gitmek için uyandı, ayağa kalkamayınca grip sandı!

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

İmza şartı getirilmişti! Gazetecileri görünce karakola girmeden kaçtı

İmza şartı getirilmişti! Gazetecileri görünce karakola girmeden kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.