Dünyanın en zengin insanı Mark Zuckerberg 300 milyon dolarlık yat aldı! Lüks yatın içinde yok yok

Facebook'un kurucusu ve Meta şirketinin sahibi, ünlü girişimci Mark Zuckerberg, kendisine 40'ıncı doğum günü hediyesi olarak devasa bir yat satın aldı. 300 milyon dolarlık süper lüks yatın adı, 'Launchpad'.





LÜKS YATIYLA GÜNDEMDE

Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki yat, Florida'nın Fort Lauderdale kentinde Everglades Limanı'nda görüntülendi. Çok katlı çelik bir gövdeye sahip lüks yatın üst kısmı alüminyumla kaplanmış.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın 45'inci en büyük yatı olarak kayda geçen aracın iç mekanı da dış görünmüylüe uyumlu olacak şekilde estetik bir tasarıma sahip.

HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR... Facebook kurucusunun yatında hava yoluyla seyahate çıkmasını sağlayacak bir helikopter pisti bile var.

2022'de inşa edildiği öğrenilen yat, 24 misafiri ağırlayabilirken, 48 kişilik bir mürettebata sahip. Yatın bakım ve kullanım maliyetinin yılda 30 milyon dolar olduğu bildirildi.