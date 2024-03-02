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    4. Duvarlarının içinden gelen garip bir sesle korktular! Gördüklerine inanamadılar... "Baktığımızda bir sürprizle karşılaştık"

    Duvarlarının içinden gelen garip bir sesle korktular! Gördüklerine inanamadılar... "Baktığımızda bir sürprizle karşılaştık"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 14:40
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    TikTok'ta 'sugarsteph' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Steph isimli bir kadın evinin duvarından gelen tuhaf bir sesle korktuğunu dile getirdi. Eşiyle birlikte duvardan gelen sesin kaynağını bulmaya karar veren Steph bir delik açtıklarında ise orada yaşayan bir kedi olduğunu fark ettiler. O anları sosyal medyadan paylaşan ikilinin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    TikTok'ta 'sugarsteph' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Steph isimli bir kadın evlerindeki duvardan gelen gizemli sesin kaynağı araştırdıkları anları sosyal medyadan paylaştı. 'Duvarımızdaki gürültüyü keşfettiğimiz an' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında Steph ve eşi duvarda bir delik açarak sesin geldiği bölümü kontrol etmek istedi. İkili karşılaştıkları manzaraya inanamadı.

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    TikTok kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Steph duvardan gelen sesle birlikte delik açtıklarını söyledi ve eşinin o delikten içeriye doğru elini uzattığını dile getirdi. Açtıkları deliğe baktıklarında karanlıktan hiçbir şey göremediklerini dile getiren Steph eşinin elinin bir bacağa dokunduğunu anlattı.

    İlk başta ne olduğunu çözemediklerini ifade eden ve duvardan bir kedinin çıktığını ve onlara baktığını dile getiren Steph, "Ne olduğuna emin değildik. Duvardan canlı bir kedi çıktı. Orada durmuş sadece bize bakıyordu" dedi.

    Sosyal medya kullanıcılarının duruma ilgi göstermesi üzerine Steph kendinin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Steph, insanların kedilerini değil, kedilerin insanlarını seçtiğine inandığını söyledi.

    Sadece gece boyunca duvarın içinde kaldığını tahmin ettikleri kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Steph, "Sadece yanağında küçük bir çizik var. Onun dışında çok sağlıklı ve iyi durumda" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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