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    4. Fotoğraf çekme bahanesiyle sevgilisinin telefonunu aldı! O poz verirken genç kız mesajlarını kontrol etti... 'Şeytanın aklına gelmez'

    Fotoğraf çekme bahanesiyle sevgilisinin telefonunu aldı! O poz verirken genç kız mesajlarını kontrol etti... 'Şeytanın aklına gelmez'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.02.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olan görüntülerde sevgilisinin fotoğrafını çekme bahanesiyle telefonunu alan genç bir kadın yer aldı. Ancak kadının amacı fotoğraf çekmekten çok başkaydı. Sevgilisinin telefonunu alan kadın genç adam poz verirken mesajlarını kontrol etti. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında çok konuşuldu. İsmi açıklanmayan genç bir kadın sevgilisinin telefonunu kontrol etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Sevgilisinin poz vermesini isteyen kadın telefonu eline aldığında genç adamın fotoğraflarını çekmek yerine mesajlarını kontrol etmeyi seçti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini toplayan görüntüler binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şeytanının aklına gelmez" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güvenmediğin adamla ne işin var , bırak yakalamayı şüphe bile bitirmeli ilişkiyi" yorumunda bulundu.

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