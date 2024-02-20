Fotoğraf çekme bahanesiyle sevgilisinin telefonunu aldı! O poz verirken genç kız mesajlarını kontrol etti... 'Şeytanın aklına gelmez'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında çok konuşuldu. İsmi açıklanmayan genç bir kadın sevgilisinin telefonunu kontrol etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Sevgilisinin poz vermesini isteyen kadın telefonu eline aldığında genç adamın fotoğraflarını çekmek yerine mesajlarını kontrol etmeyi seçti.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini toplayan görüntüler binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şeytanının aklına gelmez" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güvenmediğin adamla ne işin var , bırak yakalamayı şüphe bile bitirmeli ilişkiyi" yorumunda bulundu.







