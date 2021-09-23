Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte öğrenenleri şaşkına çeviren Tayvan düğün geleneği...

Dünyanın birçok yerinde birçok gelenek mevcut. Bazı yerlerdeki gelenekler ise "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Örnek vermek gerekirse Tayvan'daki düğün geleneği öğrenenleri şaşkına çevirecek türden. Üstelik Tayvan'daki bu gelenek, meşruluğunu koruyor. İşte detaylar...

İŞTE DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN TAYVAN DÜĞÜN GELENEĞİ

Tayvan'daki evlilik geleneği, bu geleneği yeni öğrenenler tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Üstelik "Bu kadar da olmaz" dedirten türdeki gelenek tamamen gerçek!

Tayvan'da evlilik yolunda adım atmaya karar veren çiftler, mutluluklarının başlangıcını güzel bir düğün ile taçlandırıyor. Sonrasında ise "yok artık" dedirtecek olaylar yaşanıyor.

Düğünün akşamındaki gerdek gecesinde gelin, başka bir adamla cinsel ilişkiye giriyor. Bu adam, damadın yakın arkadaşı veya akrabası oluyor ve bu kişiyi damat seçiyor.

Bunun amacı ise gelinin bekaretini almak.