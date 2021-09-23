HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte öğrenenleri şaşkına çeviren Tayvan düğün geleneği...

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte öğrenenleri şaşkına çeviren Tayvan düğün geleneği...

23.09.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde ve dünyada birçok gelenek mevcut. Düğün geleneği de olmak üzere birçok gelenek, ülkelerin veya bölgelerin örf ve adetine göre şekilleniyor. Her gelenek kültürel birikimin yansıması niteliğini taşıyor. Hal böyle olunca, duyduğumuzda bizi şaşkına çeviren birçok geleneğin olması da doğal bir durum.

Dünyanın birçok yerinde birçok gelenek mevcut. Bazı yerlerdeki gelenekler ise "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Örnek vermek gerekirse Tayvan'daki düğün geleneği öğrenenleri şaşkına çevirecek türden. Üstelik Tayvan'daki bu gelenek, meşruluğunu koruyor. İşte detaylar...

İŞTE DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN TAYVAN DÜĞÜN GELENEĞİ

Tayvan'daki evlilik geleneği, bu geleneği yeni öğrenenler tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Üstelik "Bu kadar da olmaz" dedirten türdeki gelenek tamamen gerçek!
Tayvan'da evlilik yolunda adım atmaya karar veren çiftler, mutluluklarının başlangıcını güzel bir düğün ile taçlandırıyor. Sonrasında ise "yok artık" dedirtecek olaylar yaşanıyor.
Düğünün akşamındaki gerdek gecesinde gelin, başka bir adamla cinsel ilişkiye giriyor. Bu adam, damadın yakın arkadaşı veya akrabası oluyor ve bu kişiyi damat seçiyor.
Bunun amacı ise gelinin bekaretini almak.
Tayvan geleneklerine göre damatların gelinle ilk ilişkiye giren kişi olması sıkıcı bir durum. Bu nedenle evlenen Tayvanlı erkekler, gerdek gecesi için akrabasını veya arkadaşını, eşi ile cinsel ilişkiye girmesi için seçiyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu "gizli" diyerek açıkladı: Detay vermem mümkün değil

Bakan Soylu "gizli" diyerek açıkladı: Detay vermem mümkün değil

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.