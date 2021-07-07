Düzce'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu.
DÜZCE'DE SEL FELAKETİ! EVLER TAHLİYE EDİLDİ, YOL ÇÖKTÜ
Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan sel sonrası bir çok noktada ev tahliye edildi.
Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi.
GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü. Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı belirtilirken metrekareye 51-100 kilogram arası yağış beklendiği belirtilmişti. Bu bölgelere ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapılmıştı.
"EVLERİ BOŞALTTIRDIK"
Selin etkili olduğu bölgeye gelen Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, “Bulunduğumuz yer Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyü Dere mahallesi. Burada mahallenin ortasından Mısırlık deresi akıyor. Bu derenin akşam saatlerinde başlayan yağmur sonucu aşırı taşmasıyla can kaybına engel olacak şekilde tehlikede olan evleri boşalttırdık. Düzce Belediyesi itfaiyesinden arkadaşlara 9 haneyi boşalttırdık. Bir kısmı Cumayeri’ndeki evlerine gitti. Bir kısmı yukarıdaki evlerine gitti. Birkaç evde hayvanlarıyla ilgili bazı sıkıntılar var, onlara da bakacağız.
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