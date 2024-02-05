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Ece Erken'in başı takıntılı hayranıyla dertte! Kapısına kadar dayandı: "Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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Ece Erken'in başı daha önce de kendisi ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit eden takıntılı hayranı E.Ç ile bir kere daha dertte. Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Çınar'ın kapısına dayandığını açıkladı ve neden hala dışarıda olduğunu sorguladı. Ayrıca, Çınar'ın annesine gönderdiği notları da emniyete bildirerek tehditlerini paylaştı.

Ece Erken, daha önce de kendisini tehdit ettiği için akıl hastanesine yatırılan Erdal Çınar'ın bir kez daha ortaya çıktığını açıkladı.

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"BENİ DAĞA KALDIRMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ece Erken bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Erken'in saplantılı hayranıyla başı dertte...

Erken, cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini iddia ettiği takıntılı hayranı Erdal Çınar hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuştu.

3yıl önce görülen duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti. 

Mahkemenin kararını duyuran Erken, "Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya'nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi" demişti.

Ece Erken Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Erken, Erdal Çınar'ın kapısına dayandığını açıkladı. 

Erken, "Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor?  Neden hâlâ dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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