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  4. Eda Taşpınar'ın yılbaşı temalı saçı dikkat çekti! Yılbaşı ağacı gibi yapmış

Eda Taşpınar'ın yılbaşı temalı saçı dikkat çekti! Yılbaşı ağacı gibi yapmış

27.12.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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Moda ikonu sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak ünlü isim, yılbaşına özel olarak yaptırdığı saçını paylaştı. İlginç saçındaki detaylar dikkat çekti.

Eda Taşpınar, sosyal medyada sık sık dikkatleri üzerine çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kamuoyunda asla vazgeçmediği bronzluğuyla ün yapmış olan Taşpınar, son olarak yılbaşı için yaptırdığı saçıyla pozlarını paylaştı.

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EDA TAŞPINAR'DAN YILBAŞI SAÇI

Ancak Taşpınar'ın o saçı hiç de alışılagelmiş bir saç tasarımı değildi.

Yılbaşı ağacını andıran saçıyla fotoğraflarını sosyal medyaya koyan Taşpınar'ın saçının üzerinde çok sayıda yılbaşı süsü ve dallar olduğu görüldü.

Yılbaşı ruhunu saçlarına taşıyan ünlü isim, görenleri kendine bir kez daha baktırdı

Yılbaşıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan Taşpınar geçtiğimiz günlerde de yılbaşı ağacını süslerken videosunu paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar yılbaşı ağacı moda
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