Eda Taşpınar'ın yılbaşı temalı saçı dikkat çekti! Yılbaşı ağacı gibi yapmış

Eda Taşpınar, sosyal medyada sık sık dikkatleri üzerine çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kamuoyunda asla vazgeçmediği bronzluğuyla ün yapmış olan Taşpınar, son olarak yılbaşı için yaptırdığı saçıyla pozlarını paylaştı.
Ancak Taşpınar'ın o saçı hiç de alışılagelmiş bir saç tasarımı değildi.
Yılbaşı ağacını andıran saçıyla fotoğraflarını sosyal medyaya koyan Taşpınar'ın saçının üzerinde çok sayıda yılbaşı süsü ve dallar olduğu görüldü.
Yılbaşı ruhunu saçlarına taşıyan ünlü isim, görenleri kendine bir kez daha baktırdı
Yılbaşıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan Taşpınar geçtiğimiz günlerde de yılbaşı ağacını süslerken videosunu paylaşmıştı.