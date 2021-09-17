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EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

17.09.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, önceki haftalarda sezon finali yapmıştı. Eylül ayına girilmesiyle beraber reyting rekorları kıran dizinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? İşte ayrıntılar...

Oktay Kaynarca ve birçok başarılı ismin başrolünde yer aldığı dizi sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda elleri kolları bağlı şekilde kalmıştı. Peki EDHO dizisi ne zaman başlayacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak sezon arasına girmişti.
Mayıs ayında sezon finali ile izleyici karşısına çıkmış olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda da ATV ekranlarında olmayı sürdürecek.
Yapımcılığını ATV'nin üstlenmekte olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz net olarak açıklanmış değil.
Ancak ATV dizilerinin genel olarak Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması sebebiyle, dizinin Eylül ayında ekranlarda olacağı söylenebilir. Sevilen dizinin 21 veya 28 Eylül Salı günü gibi veya bu tarihlere yakın bir tarihte ekranlarda olması bekleniyor.
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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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