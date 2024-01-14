Elizabeth Hurley 58 yaşında yıllara meydan okuyor! Oğlu için cinsel içerikli filmde oynamıştı

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley sosyal medyada adından söz ettiren bir isim. Austin Power: International Man of Mystery filmindeki rolünden tanınan Elizabeth Hurley, genç görünümü ve güzelliğiyle beğeni topluyor.
Pozitif kalmaya çalışmalısın. Hepimiz hayatta korkunç darbeler alırız, bazı insanların uğraşmak zorunda oldukları korkunç şeyler vardır. Bazı insanlar görürsünüz ve tutumlarını olumlu tutmaya çalışırlar. Birçok şeyi bırakıp yoluna devam etmeyi öğrenmelisin. Herkese elinden geldiği kadar iyi davran" mottosuyla yoluna devam ederken fiziğiyle dikkat çekiyor.
58 yaşında olan güzel model yıllara meydan okuyan fiziğini bu sefer mavi bikinisini giyerek gösterdi.
"Çok aktif bir insanım, köpeklerimle uzun yürüyüşlere çıkıyorum. Spor salonuna gitmektense ev işi yapmayı tercih ederim. Bol bol su içerek vücudumu nemlendiririm" diyen güzel model son dönemde oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde rol olarak adından söz ettirmişti.
Yapımda Lily karakterini canlandıran Elizabeth Hurley, Pear Chiravara tarafından canlandırılan Natasha adlı karakterle cinsellik içeren sahneleri paylaşmıştı.
Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesini cinsel içerikli yapımda oynatınca gündeme geldi çünkü daha önce annesini paylaştığı pozlar nedeniyle uyarmış ve artık cesur pozlar paylaşmamasını istemişti.