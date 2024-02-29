Elizabeth Hurley oğlunun çektiği erotik filmde yer almıştı! Müstehcen sahneler gündemde

İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği erotik-gerilim türü film olan "Strictly Confidential"da rol almıştı.
Film, Georgia Lock'un canlandırdığı 'Mia'nın, en iyi arkadaşı Rebecca'nın intiharını çevreleyen gizemi ortaya çıkarmaya çalışırken 'cinsellik, ikiyüzlülük ve ihanet dünyasına' çekilmesini konu alıyor.
Yapımda 'Lily' karakterini canlandıran Elizabeth Hurley, Pear Chiravara tarafından canlandırılan 'Natasha' adlı karakterle cinsellik içeren sahneleri paylaşıyor.
Fragman sonunda ortaya çıktı ve ünlü ismin seks sahneleri sosyal medyada gündem oldu.
Film hakkında PEOPLE'a konuşan Damian, annesi Elizabeth'in yıllar önce ilk filminde rol alacağına dair 'söz verdiğini' ve yeşil ışık yandığında rol almak için 'her şeyi bıraktığını' açıkladı.
Damian "İşe gelmek ve her günü birlikte geçirmek çok keyifliydi. Tüm filmi çekmek için sadece 18 günümüz vardı, dolayısıyla ikiz gibi telepatimiz film boyunca çok değerliydi.